Informes de la ONU documentan presunta actividad del Cartel de los Soles en Venezuela

Reportes de la ONU indican que desde al menos 2019 existen registros sobre el Cartel de los Soles, presuntamente vinculado al gobierno de Nicolás Maduro y a cuerpos de seguridad venezolanos. Sin embargo, el chavismo insiste en que se trata de una “narrativa” creada por Estados Unidos para justificar sanciones y presiones internacionales.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) señaló en su informe de 2019 que surgió una nueva red informal de narcotráfico en Venezuela, capaz de infiltrarse en fuerzas de seguridad para facilitar la entrada y salida de cargamentos de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. El organismo destacó que sus fuentes eran “confiables y verificadas” y alertó a los Estados miembros sobre la situación.

El informe también destacó que la violencia relacionada con el narcotráfico ha aumentado en la región, situando a Venezuela entre los países con tasas de homicidios superiores al promedio regional. Las rutas de cocaína que pasan por el país se dirigen hacia mercados internacionales.

Implicación de Maduro y respuesta estadounidense

Un gran jurado de Nueva York declaró culpable a Nicolás Maduro por su presunta participación en actividades de narcotráfico relacionadas con el Cartel de los Soles.

La Casa Blanca mantiene a Venezuela en la “lista negra” de países que han fracasado en la "lucha antidrogas y califica al cartel como organización terrorista internacional".

El gobierno venezolano, por su parte, utiliza informes más recientes de Naciones Unidas, elaborados con datos de la propia Superintendencia Nacional Antidrogas, para sostener que en Venezuela no se producen drogas ni cultivos ilícitos. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha defendido públicamente que el Cartel de los Soles es un “invento”.

Lucha antidrogas y derecho internacional

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que toda operación contra el narcotráfico debe respetar los principios del derecho internacional. Esta advertencia se dio tras un ataque militar estadounidense contra una embarcación vinculada al Tren de Aragua, en el que murieron 11 presuntos narcotraficantes.

Ravina Shamdasani, portavoz de la ONU en Ginebra, subrayó que el uso de la fuerza letal solo puede justificarse ante amenazas inminentes a la vida y que cualquier muerte debe ser investigada de manera rápida, transparente e independiente. Estados Unidos sostiene que la operación forma parte de una campaña más amplia contra redes criminales presuntamente respaldadas por el gobierno venezolano.