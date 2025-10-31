Informes de inteligencia revelan que el ELN protegerá a Maduro, con apoyo de Hezbolá

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno venezolano tienen una relación estrecha que no remonta a inicios de la administración de Nicolás Maduro, sino a décadas atrás.

Comenzó con el apoyo a su lucha armada y permitió campamentos en los estados de Zulia, Apure y Amazonas. En estas áreas, líderes del grupo ilegal han hallado refugio para protegerse de las operaciones de las Fuerzas Militares colombianas.

Según un documento revelado por agencias internacionales y citado por el portal web Cambio, durante el gobierno de Hugo Chávez, altos mandos del Comando Central (Coce) del ELN se reunieron.

Entre ellos figuraban alias Gabino, Pablo Beltrán y Pablito. Estos encuentros ocurrieron bajo la protección del Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana.

Las autoridades estadounidenses han identificado esta alianza entre el gobierno del ELN y el gobierno de Venezuela. Varios oficiales de ese país forman parte de una estructura ilegal llamada el Cartel de los Soles, un cartel que facilitaría el envío de cocaína desde pistas clandestinas y bases militares hacia Centroamérica y Brasil, con la ayuda del grupo guerrillero colombiano.

El gobierno venezolano ha negado la existencia de este grupo, mientras Washington dice que es un grupo dedicado al narcotráfico y del que harían parte varios altos funcionarios venezolanos.

El informe conocido por este medio es de la Unidad de Análisis de Conflictos Híbridos de América Latina e indica que los frentes Nororiental y Oriental del ELN están en conflicto con las disidencias de las Farc y la fuerza pública, con apoyo del régimen venezolano, generales del Cartel de los Soles, Hezbolá y carteles brasileños.

Conexiones

El documento detalla que el ELN se ha convertido en un proxy estratégico-intermediario del gobierno venezolano.

“Esta organización, bajo el mando de Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, y Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, ha fortalecido su presencia en el Catatumbo, actuando como brazo armado del gobierno venezolano y del Cartel de los Soles”, señala el informe.

Los organismos de inteligencia aseguran, con base en interceptaciones, testimonios de exmilitares y documentos oficiales, que figuras como Diosdado Cabello presuntamente controlarían el Cartel de los Soles y utilizaría al ELN para expandir sus actividades ilícitas, especialmente el narcotráfico y el contrabando de oro.

El analista Andrés Villamizar, no vinculado con el informe, explica que esta relación se ha consolidado gracias al respaldo directo de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), principales proveedoras de armamento, logística y suministros para la guerrilla.

“Varios exmilitares venezolanos que huyeron del país denunciaron que recibieron órdenes de apoyar al ELN y brindarles seguridad”, asegura el experto.

El informe identifica a altos mandos venezolanos, como el mayor general Jesús María Mantilla Oliveros, actual segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fanb, el almirante Neil Jesús Villamizar Sánchez, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular y el mayor general Alfredo Román Parra Yarza, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana, como actores clave en la articulación de esta red.

“Las Fanb no solo garantiza el suministro de recursos al ELN, sino que también participan activamente en operaciones conjuntas para consolidar el control territorial en la frontera colombo-venezolana”, dice el documento.

Envíos y “favores”

El informe también detalla que el ELN usa territorio venezolano como puente estratégico para el tráfico de cocaína. Envía cargamentos desde puertos como La Guaira y Puerto Cabello hacia África Occidental y Europa.

Las rutas incluyen países como Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Nigeria y Camerún, desde donde la droga se distribuye a Europa.

“Hezbolá desempeña un papel clave, facilitando la logística y el transporte mediante empresas fachada iraníes registradas como exportadoras de bienes agrícolas y textiles. Estas compañías encubren el tráfico de cocaína y el lavado de dinero, utilizando vuelos de la aerolínea iraní Mahan Air para mover recursos financieros y posiblemente cargamentos de droga entre Venezuela, África y Oriente Medio ”, precisa el informe.

Un alto oficial de inteligencia, que pidió reserva de su identidad, afirmó que esta colaboración con Hezbolá “fortalece el narcotráfico y garantiza el blanqueo de capitales del Cartel de los Soles”.

Las agencias también han descubierto una sólida alianza del ELN con los principales carteles brasileños: el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

El primero, con base en São Paulo, utiliza rutas amazónicas hacia los puertos de Santos y Paranaguá para después distribuir cocaína en el exterior. El segundo, con base en Río de Janeiro, opera rutas terrestres y fluviales que conectan Venezuela con Brasil, facilitando el transporte de cargamentos hacia mercados internos y externos.

Conflicto con las disidencias

Desde enero 2025, el ELN habría iniciado una ofensiva contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, liderado por alias John Mechas y alias Richard, tras el desvío de un cargamento de cocaína que debía ser entregado al general Mantilla Oliveros, pero que fue vendido al Cartel de Sinaloa.

“Este incumplimiento generó tensiones que llevaron a Diosdado Cabello a intervenir personalmente. Cabello se trasladó al estado de Táchira, donde sostuvo reuniones estratégicas con altos mandos de las Fanb”, indica el documento.

De esas reuniones, dice el informe, habría surgido el despliegue de unos 100 efectivos de las FANB para reforzar al ELN, que cuenta con cerca de dos mil combatientes en la zona.

Las operaciones dejaron al menos 80 muertos y miles de desplazados, consolidando aún más el control territorial del Cartel de los Soles en el Catatumbo, dice el documento.

Control territorial

El informe subraya que el ELN aprovechó los acuerdos de paz en Colombia para expandirse y ocupar los espacios dejados por las Farc, en especial en la frontera colombo-venezolana.

Con el apoyo de la Fanb, aumentó su capacidad operativa y se consolidó como actor dominante en la región.

“La permisividad del gobierno venezolano ha sido clave para que el ELN se convierta en un engranaje esencial del Cartel de los Soles”, destaca el documento.

Así mismo, menciona que las tensiones políticas dentro del chavismo, sobre todo entre Maduro y Cabello, han contribuido a fortalecer estas estructuras criminales. Cabello habría presionado al dictador venezolano para mantenerse en el poder con el fin de proteger sus intereses personales y los del cartel.

Los analistas dicen que estas operaciones son una gran amenaza para la seguridad regional. Por eso, se necesita una respuesta coordinada de Colombia y la comunidad internacional. Esto ayudará a desarticular la red criminal y a garantizar la estabilidad en la frontera.

La versión del ELN

El comandante del ELN, alias Antonio García, ha rechazado los señalamientos de agencias internacionales y del Gobierno colombiano que lo vinculan con el narcotráfico.

“El sueño de la DEA y de la inteligencia colombiana ha sido introducirnos un caballo de Troya vinculado al narcotráfico para mostrar una prueba reina. Pero siempre los hemos descubierto y sus planes han fracasado”, escribió en su cuenta de X.

García afirma que el grupo no tiene cultivos, laboratorios, rutas ni pistas, y que “jamás han capturado a un militante del ELN con un gramo de cocaína”. Y propuso crear una Comisión Internacional que verifique de manera independiente si las acusaciones son ciertas.

El Coce también negó que las lanchas destruidas recientemente por Estados Unidos en el mar Caribe con cargamentos de droga pertenezcan al grupo.

“El Ejército de Liberación Nacional no tiene ni tendrá embarcación alguna vinculada con actividades de narcotráfico, ni en el Caribe ni en ningún otro mar. Está prohibido para nuestros militantes involucrarse en cualquiera de los eslabones de este fenómeno”, señaló la organización en un comunicado.

Según el ELN, su postura “crítica y ética” frente al narcotráfico ha sido motivo de persecución por parte de la DEA y la CIA, aunque –asegura– ninguna prueba ha podido confirmar su participación en estas actividades.