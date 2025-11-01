Incendio en tienda comercial deja al menos 22 muertos en México

Una fuerte explosión registrada la tarde de este sábado 1 de noviembre en una tienda Waldos del centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo preliminar de 22 personas fallecidas y varios heridos, según confirmaron autoridades locales.

El estallido ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. en el establecimiento ubicado en las calles Doctor Noriega y Matamoros, una de las zonas más concurridas de la capital sonorense. Los reportes iniciales señalan que entre las víctimas hay seis hombres, nueve mujeres, cuatro menores de sexo masculino y tres menores femeninas, detalla el medio Sdp Noticias.

El Departamento de Bomberos de Hermosillo, junto con la Policía Municipal, la Cruz Roja y otras corporaciones de emergencia, desplegó un amplio operativo para sofocar el incendio y atender a los heridos. El siniestro provocó un severo caos vial en el centro de la ciudad debido al cierre de calles por las labores de rescate.

Francisco Matty Ortega, director de Bomberos, informó que varias personas fueron trasladadas a distintos hospitales de Hermosillo para recibir atención médica especializada. Detalló que el fuego fue controlado antes de propagarse a los comercios cercanos, lo que evitó daños mayores en la zona comercial, agrega El Sol de Hermosillo.

Las autoridades locales confirmaron que ya se iniciaron los peritajes para determinar las causas de la explosión, mientras los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda, enfriamiento de la estructura y aseguramiento del área afectada.

El Gobierno Municipal de Hermosillo mantiene coordinación con instancias estatales y de Protección Civil, y pidió a la población evitar el tránsito por las calles aledañas mientras avanzan las tareas de rescate e investigación.