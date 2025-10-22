Implicado en el atentado contra Miguel Uribe es sentenciado a 21 años de prisión

Carlos Eduardo Mora fue condenado el martes a 21 años de prisión por su implicación en el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió el 11 de agosto, dos meses después de resultar gravemente herido en un atentado ocurrido en Bogotá. El atentado, que tuvo lugar el 7 de junio en el occidente de la ciudad, ha conmocionado a Colombia por su carácter político y por ser el primer magnicidio de un aspirante presidencial en más de 30 años.

Según la Fiscalía colombiana, Mora aceptó haber participado en la planificación y ejecución del crimen, enfrentando cargos por homicidio, concierto para delinquir y posesión ilegal de armas de fuego, entre otros. Además de ser el conductor del vehículo utilizado en el ataque, Mora facilitó el reconocimiento del lugar del crimen y trasladó a otros implicados, quienes entregaron el arma al adolescente que finalmente disparó contra Uribe Turbay.

El fiscal también indicó que Mora recibió una recompensa de 5 millones de pesos (aproximadamente 1.300 dólares) por su participación en el atentado. Este caso ha resultado en la detención de al menos siete personas, incluido el menor de edad que disparó el arma, quien fue condenado el 27 de agosto a siete años de prisión por homicidio en grado de tentativa y tenencia de armas.

El asesinato de Uribe Turbay ha reabierto el debate sobre la violencia política en Colombia, evocando recuerdos de la violenta campaña presidencial de 1990, cuando fueron asesinados otros líderes políticos como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. El magnicidio de Uribe Turbay ha generado un gran impacto en la actual campaña electoral, generando preocupaciones sobre la repetición de episodios de violencia similar en el país.