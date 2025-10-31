Imágenes satelitales muestran buques estadounidenses posicionados para posibles ataques en Venezuela

Poco después de conocerse por medios de comunicación estadounidenses que el Gobierno de Trump estaría preparándose para atacar objetivos militares en Venezuela, imágenes satelitales confirman el despliegue del USS Iwo Jima y el USS Gravely, ahora estacionados a una distancia que les permite atacar Venezuela.

Este despliegue se produce tras los recientes ataques aéreos estadounidenses contra embarcaciones operadas por cárteles, presuntamente vinculadas a Caracas, y señala la disposición de Washington para intensificar las operaciones contra lo que denominan "redes de narcotráfico con apoyo estatal".

El portal Newsweek mostró imágenes captadas por los satélites Sentinel-2 de la ESA muestran al USS Iwo Jima ya su escolta, un destructor de la clase Arleigh Burke, dirigiéndose hacia el oeste tras haber sido avistados frente a la costa de Granada en los últimos días.

Los buques de guerra se encuentran ahora a aproximadamente 200 kilómetros de la isla venezolana de La Orchila, donde se ubica una de las bases aéreas e instalaciones de radar más importantes del país. Su aproximación los sitúa dentro del alcance operativo inmediato para misiones anfibias o de ataque de precisión, lo que intensifica la presión sobre Caracas en un contexto de crecientes tensiones regionales.

El USS Gravely fue construido recientemente para una estancia de cuatro días en Trinidad y Tobago antes de partir el jueves. Durante la visita, los Marines estadounidenses realizaron ejercicios conjuntos con las fuerzas de defensa locales, lo que profundizó la brecha entre Washington y Caracas.

Venezuela calificó la presencia del destructor como un acto de agresión, mientras que funcionarios estadounidenses insistieron en que la visita formaba parte de la cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico.

En el centro de este despliegue, el USS Iwo Jima transportó a más de 1600 Marines de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (SOC).

Junto con los buques de transporte anfibio USS San Antonio y USS Fort Lauderdale, el grupo cuenta con aeronaves avanzadas, incluyendo AV-8B Harrier (avión de ataque a tierra), AH-1Z Viper (helicóptero de ataque a tierra) y MV-22 Osprey (aeronave de carga multiusos de rotores basculantes).

Estos recursos permiten realizar asaltos anfibios, incursiones de precisión y operaciones de respuesta rápida en todo el Caribe.

Con el Iwo Jima y el Gravely ahora cerca de la frontera marítima de Venezuela, el Pentágono está revisando posibles escenarios de ataque y contención. Las fuerzas armadas de ambos países permanecen en alerta máxima mientras el Caribe se acerca cada vez más a una confrontación que podría reconfigurar el equilibrio de poder en la región.