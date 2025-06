ICE captura en San Diego a venezolano armado con cuchillo vinculado al Tren de Aragua

Un migrante venezolano señalado como "violento" y con presuntos vínculos con la pandilla criminal Tren de Aragua fue capturado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante un operativo en San Diego, California.

El arresto, ocurrido el pasado 29 de mayo, fue registrado en video y difundido por las autoridades federales a través de la red social X.

En las imágenes, se observa a los agentes inmovilizando al sospechoso en el suelo, frente a lo que parece ser un edificio residencial.

Durante el forcejeo, los oficiales lograron despojar al hombre de un cuchillo que portaba. Aunque el detenido opuso resistencia, no se le ve blandiendo el arma, la cual fue asegurada rápidamente por los agentes.

La detención formó parte de un operativo dirigido del ICE, que ese mismo día culminó con la captura de ocho personas con la colaboración de diversas agencias federales.

Según indicó el organismo, uno de los arrestados fue identificado como miembro confirmado del Tren de Aragua, una pandilla transnacional venezolana, conocida por su participación en actividades delictivas como narcotráfico, extorsión y contrabando.

🎥Watch our special agents confiscate a knife from a violent Venezuelan alien resisting arrest. This arrest was part of an operation that resulted in eight arrests — including one TdA member — with help from federal partners in San Diego May 29.

Our officers and agents often… pic.twitter.com/mHYCdvxVWR

— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 31, 2025