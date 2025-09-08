Huelga de hambre de venezolanos frente a la CPI suma ocho días

Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo, Laura Angélica García Contreras y Víctor Guerrero, cumplen este lunes 8 de septiembre ocho días en huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos.

La protesta demanda resultados en el caso Venezuela I, que investiga desde el 2021 los casos registrados de crímenes de lesa humanidad cometido en el país caribeño, reseñó El Nacional.

“Aquí estamos más unidos que nunca por los presos políticos y sus familiares”, afirmaron en un video difundido en redes sociales.

García, Cáceres y De Nigris se encuentran en el lugar desde el 31 de agosto a las 3:33 pm (hora de La Haya). Víctor Guerrero se sumó unos días después, el 3 de septiembre.

Los connacionales ya presentan mareos, dolores de cabeza y alteraciones de la tensión arterial tras más de 190 horas sin ingerir alimentos.

De Nigris contó a El Pitazo que, además de los efectos físicos, los venezolanos han enfrentado hostigamientos por parte de funcionarios de seguridad de la CPI que intentaron desalojarlos el primer día, aunque la policía de Holanda lo impidió.

También les han limitado el acceso a servicios básicos. Denunciaron que la Cruz Roja se negó a brindarles atención médica, argumentando que no actúa en casos de huelga de hambre.

Los venezolanos insisten en que no abandonarán la huelga hasta que funcionarios de la CPI los atiendan.“Viene mucha más gente a sumarse. Nosotros somos una voz aquí en la CPI y en el mundo”, dijo De Nigris.