Hamas rechaza acusaciones de saqueo de ayuda humanitaria en Gaza

El grupo palestino Hamás negó las acusaciones estadounidenses de que sus miembros habrían saqueado un camión de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, en un video divulgado por el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) y el Centro de Coordinación Civil-Militar (Cmcc).

Según Centcom, las imágenes muestran a presuntos operativos de Hamás apropiándose de un camión de asistencia internacional destinado a la población de Khan Yunis. Hamás calificó las denuncias como “infundadas” y un intento de justificar la reducción de ayuda humanitaria, mientras la población continúa enfrentando escasez y hambre.

El grupo también sostuvo que los saqueadores habrían sido respaldados por Israel y que ni las organizaciones locales ni los conductores palestinos reportaron el incidente, lo que según ellos demuestra que las imágenes estarían “fabricadas”. Hamás acusó además a EE. UU. de difundir únicamente “la narrativa israelí” y de profundizar su sesgo político en la región.

En respuesta, el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio aseguró que Hamás obstaculiza los esfuerzos internacionales de ayuda y pidió al grupo que deposite las armas y detenga los saqueos para permitir que la población de Gaza reciba asistencia.

El analista palestino Ahmed Fouad Alkhatib respaldó las conclusiones del video, afirmando que los operativos de Hamás han desviado sistemáticamente ayuda humanitaria en Gaza. El video muestra, según Alkhatib, cómo miembros de Hamás en camionetas patrullan la zona y cometen actos de violencia contra civiles y conductores, poniendo en evidencia la influencia del grupo en el territorio.