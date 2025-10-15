Hamas entregó dos cuerpos adicionales a Israel y aseguró no tener acceso a otros cadáveres

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que los cuerpos de dos rehenes fueron entregados por la Cruz Roja a las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, dos ataúdes que contienen los restos de rehenes, entregados a las fuerzas de las FDI y del Shin Bet (servicio de seguridad interior) dentro de la Franja de Gaza”, precisó en un comunicado.

El ejército israelí agregó que los ataúdes estaban en su territorio y “se encuentran en camino hacia el Instituto Nacional de Medicina Forense para su identificación”, según un comunicado militar.

El grupo terrorista Hamas informó más temprano que ya entregó “los cuerpos a los que pudo tener acceso”, pero advirtió que aún quedan restos de otros rehenes sin localizar debido a la destrucción generalizada y las difíciles condiciones sobre el terreno.

“El movimiento de la resistencia ha cumplido con lo pactado y ha entregado a todos los prisioneros vivos bajo su custodia y los cuerpos a los que puede acceder”, declaró el ala militar de Hamas en un comunicado.

Y agregan: “En cuanto a los cuerpos restantes, requieren esfuerzos significativos y equipamiento especial para su localización y recuperación. Estamos haciendo grandes esfuerzos para cerrar este expediente”, agregó la agrupación armada.

El acuerdo de alto el fuego, impulsado por el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, establecía un plazo de 72 horas para que todos los rehenes, vivos y muertos, fueran retornados a Israel una vez la tregua estuviera en vigor.

El plazo expiró a inicios de semana y, hasta el miércoles, todos los 20 cautivos israelíes con vida habían sido liberados. Sin embargo, solo cuatro cuerpos habían sido entregados y uno de ellos no corresponde a un rehén israelí, según confirmó el ejército. Se espera que entre cuatro y cinco restos adicionales sean transferidos en las próximas horas.

Un convoy de la Cruz Roja Internacional recogió este miércoles dos féretros con los restos de rehenes israelíes que se encontraban en Gaza, según confirmó el Ejército de Israel. Los ataúdes fueron entregados por representantes de Hamas en la ciudad de Gaza y trasladados a las fuerzas israelíes dentro del enclave, donde se realizará una breve ceremonia encabezada por un rabino militar.