Hamás entregó cuerpos a Israel que no eran de los secuestrados

El análisis forense realizado por el instituto de Abu Kabir en Tel Aviv determinó que los tres cuerpos entregados a Israel el pasado viernes por el Comité Internacional de la Cruz Roja no corresponden a ninguno de los 11 rehenes fallecidos que permanecen en Gaza. Este anuncio fue realizado hoy 1 de noviembre de 2025 por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Las autoridades israelíes habían sido informadas previamente que Hamás, el movimiento islamista palestino considerado terrorista por la Unión Europea y los Estados Unidos, no estaba seguro de la identidad de los cuerpos entregados. Hasta ahora, Hamás ha devuelto los restos mortales de 17 de los 28 rehenes fallecidos que acordó entregar como parte de un acuerdo de tregua negociado por Washington. De estos, se incluyen 15 israelíes, un tailandés y un nepalí.

Los últimos cuerpos identificados de los cautivos israelíes fueron los de Amiram Cooper, de 84 años, y Sahar Baruch, de 25 años, entregados el jueves, según un comunicado de la oficina del primer ministro israelí.

En el contexto del alto al fuego, Hamás liberó a los 20 rehenes que quedaban con vida a cambio de aproximadamente 2000 detenidos palestinos. Israel, a su vez, ha devuelto a Gaza 225 cuerpos de ciudadanos gazatíes, muchos de los cuales presentan signos de abuso y tortura, de acuerdo con imágenes publicadas por el Ministerio de Salud palestino.

Los retrasos en la entrega de cuerpos por parte de Hamás han generado malestar en el gobierno israelí, que acusa al grupo de violar el acuerdo de alto al fuego. Desde el inicio de esta tregua, el 10 de octubre, Israel ha realizado bombardeos en Gaza como respuesta a ataques que resultaron en la muerte de tres de sus soldados. Según fuentes palestinas, un ataque aéreo el 19 de octubre dejó al menos 45 muertos, mientras que otro bombardero el martes causó 104 fallecidos.

Hamás, por su parte, ha negado haber disparado contra los soldados israelíes y ha acusado a Israel de violar el alto al fuego.