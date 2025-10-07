Hamás entrega armas a comité egipcio-palestino y condiciona su salida de la Franja de Gaza

El movimiento islamista Hamás aceptó entregar sus armas a un comité conjunto egipcio-palestino, pero rechazó que la gestión de la Franja de Gaza quede en manos de un comité internacional de transición, según reveló a EFE una fuente palestina vinculada a las negociaciones que se desarrollan en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

De acuerdo con el informante, que pidió mantener el anonimato por la sensibilidad de las conversaciones, Hamás dio luz verde a la entrada de fuerzas de seguridad palestinas entrenadas en Egipto y Jordania.

Sin embargo, se opone firmemente a que el ex primer ministro británico Tony Blair actúe como gobernador de Gaza, aunque sí aceptaría que desempeñe un papel de “supervisión remota”.

El grupo islamista también rechazó el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, que propone un comité internacional de transición para administrar la Franja. En su lugar, Hamás plantea que una delegación liderada por su jefe negociador, Jalil al Haya, mantenga las conversaciones con Israel a través de mediadores, mientras otro equipo negocie con la Autoridad Palestina la entrega administrativa del enclave a un comité dependiente del gobierno palestino.

Además, Hamás condicionó el avance del proceso a la implementación de un alto el fuego tanto en Gaza como en el espacio aéreo israelí, lo que permitiría iniciar el traslado de rehenes israelíes en el plazo de una semana. También exigió a Estados Unidos garantías de seguridad para sus dirigentes, en caso de abandonar el territorio.

Las conversaciones indirectas entre las delegaciones de Israel y Hamás continuarán este martes en un ambiente que, según fuentes próximas a las negociaciones, es “positivo y constructivo”, mientras se busca avanzar en los puntos centrales del plan de paz impulsado por Washington.