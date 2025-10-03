Hamás acepta liberar rehenes israelíes y avala plan de paz impulsado por Trump

En un movimiento inesperado, Hamás aceptó este viernes liberar rehenes israelíes como parte del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la crisis en Gaza.

El acuerdo contempla un alto al fuego inmediato, la retirada total de las fuerzas israelíes y la entrega de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos. A cambio, se plantea la creación de un gobierno palestino de transición respaldado por actores regionales y organismos internacionales.

El plan también incluye la desmilitarización progresiva de Gaza, un programa de reconstrucción humanitaria y la liberación de prisioneros palestinos por parte de Israel. Según fuentes oficiales, la respuesta de Hamás fue entregada antes del plazo establecido, lo que abre la posibilidad de una nueva etapa en el conflicto.

La iniciativa prevé que Trump encabece una Junta de Paz que supervise el cumplimiento de los compromisos, con participación de Naciones Unidas y países garantes.

Aunque familiares de los rehenes recibieron la noticia con esperanza, expertos advierten que aún existen dudas sobre la implementación y sostenibilidad del acuerdo, en especial ante la reacción pendiente del gobierno israelí.