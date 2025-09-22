Hallan muertos en México a dos músicos colombianos desaparecidos hace seis días

Los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como Regio Clown, fueron hallados muertos el lunes, tras haber desaparecido hace seis días, según confirmó el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada "guerra contra las drogas", a la que obligan a la humanidad y a América Latina", escribió el mandatario en su cuenta oficial de X.

La Fiscalía del Estado de México, citada por el periódico local Milenio, informó que los cuerpos fueron localizados durante la mañana de este lunes e indicó que ofrecerá más detalles en las próximas horas.

El domingo, Petro había publicado en su cuenta de la red social X un pedido dirigido a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para encontrar con vida a los jóvenes.

El mandatario del país sudamericano refirió que los músicos desaparecieron después de un concierto en el estado de Sonora (noroeste), y aludió como posibles responsables a "las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU".

Sheinbaum se refirió el lunes más temprano a las acciones de búsqueda, luego del pedido público realizado por el mandatario.

La Fiscalía General de la República tomó conocimiento. Hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora, como decía el presidente de Colombia", dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa.

Los artistas fueron localizados por última vez el martes pasado en un gimnasio en la colonia Polanco, una zona residencial exclusiva de la capital mexicana.

El representante de B-King, Camilo Gallego, dijo el lunes a periodistas que el último mensaje que recibió de Sánchez fue el 16 de septiembre, día feriado nacional en México, en el que el cantante le mencionó que almorzaría con dos personas no identificadas.

Los artistas llegaron al país norteamericano para ofrecer conciertos en el marco de las fiestas patrias anuales por la independencia mexicana.