Guyana refuerza defensa territorial ante disputa petrolera de Esequibo con Venezuela

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, aseguró este sábado que su país está listo para tomar decisiones necesarias para defender su territorio y soberanía ante un “nuevo entorno”, en el marco de la disputa con Venezuela por el Esequibo, región de 160.000 kilómetros cuadrados rica en petróleo.

“Estas decisiones no son fáciles. Requieren experiencia, presencia internacional y preparación para proteger nuestra soberanía, seguridad nacional y sustento”, afirmó Ali, subrayando que el conflicto podría desestabilizar la región.

De acuerdo con EFE, el mandatario resaltó la necesidad de un liderazgo confiable y respetado, capaz de coordinar con socios internacionales con transparencia y seguridad.

El Gobierno de Guyana también instó a reforzar la cooperación internacional contra la "delincuencia organizada y el narcoterrorismo", señalando directamente al Cartel de los Soles.

Por su parte, Venezuela acusó a Guyana de actuar como instrumento de los intereses de ExxonMobil, tras las iniciativas de Georgetown contra el narcotráfico transnacional. Estados Unidos vincula al "Cartel de los Soles con el narcotráfico y mantiene una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información sobre Nicolás Maduro".

Guyana defiende el Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía del Esequibo a la entonces Guyana Británica, y sostiene que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene jurisdicción para resolver el litigio, postura que Venezuela rechaza.

Actualmente, la región del Esequibo está administrada por Georgetown, aunque es reclamado por Caracas. Desde diciembre de 2023, cuando Venezuela celebró un referendo para anexar el territorio, la crisis se ha intensificado, aumentando temores de un conflicto mayor.