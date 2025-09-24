Guyana lleva a la ONU las "reiteradas agresiones de Venezuela" y cuestiona el Derecho Internacional

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, denunció este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas que el Gobierno venezolano "persiste con leyes unilaterales y amenazas de anexión" sobre el Esequibo.

"Si se pueden pisotear los derechos de un Estado pequeño e ignorar las órdenes jurídicamente vinculantes, ¿qué protección le queda a cualquier nación bajo el Derecho Internacional?", planteó el mandatario.

Ali ha hecho esta declaración desde Nueva York, donde expuso las "reiteradas amenazas y agresiones" de Caracas, incluido las elecciones del pasado mayo en esta región, pese a que la CIJ "ha confirmado su jurisdicción en dos ocasiones y en 2023 emitió medidas provisionales que ordenan a Venezuela abstenerse de alterar el statu quo".

"Venezuela persiste con leyes unilaterales y amenazas de anexión, violando flagrantemente el Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sustentan el orden global", afirmó, al tiempo que exigió defender "los principios de soberanía, integridad territorial y no injerencia”.

Sostuvo que las autoridades guyanesas no cederán "ante la coerción, la intimidación ni las acciones unilaterales".

La respuesta de Venezuela ha venido de su ministro de Exteriores, Yván Gil, quien ha descrito las palabras de Ali como "un discurso plagado de falsedades, manipulación y sometimiento a los intereses del imperio y de las transnacionales".