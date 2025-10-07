Guterres urge liberar rehenes en Gaza y reclama paz duradera tras dos años de guerra

En el segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, volvió a exigir la liberación inmediata de los rehenes en Gaza y un alto el fuego definitivo que ponga fin a la devastadora guerra entre Israel y Hamas.

“Lo he dicho una y otra vez y lo repito hoy con mayor urgencia: liberen a los rehenes, incondicional e inmediatamente. Pongamos fin al sufrimiento de todos. Esta es una catástrofe humanitaria de una magnitud incomprensible”, expresó Guterres en un comunicado difundido desde la sede de la ONU.

El jefe del organismo internacional apeló a la memoria de las más de 1.200 víctimas de los ataques perpetrados por Hamas en 2023, que marcaron un punto de inflexión en el conflicto.

El horror de aquel oscuro día quedará grabado para siempre en la memoria colectiva”, afirmó, denunciando las condiciones “deplorables” de los rehenes que continúan cautivos y el “insoportable dolor” de sus familias.

Guterres también instó a “aprovechar” la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que propone un plan de 20 puntos para alcanzar la paz y un intercambio de rehenes. En este sentido, exhortó a las partes a avanzar hacia un “proceso político creíble” que permita construir “una paz justa y duradera en la que israelíes, palestinos y todos los pueblos de la región vivan en seguridad y respeto mutuo”.

Mientras tanto, en Egipto continúan las negociaciones indirectas entre representantes de Israel y Hamas, mediadas por Estados Unidos, con el objetivo de lograr un acuerdo que detenga los enfrentamientos en Gaza.

Trump se mostró optimista sobre los avances y aseguró estar “bastante seguro” de que se podrá alcanzar un pacto en los próximos días.