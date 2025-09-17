Guterres llama a reconocer a Palestina como Estado en la Asamblea de la ONU

Entre el 23 y el 29 de septiembre, se debatirá en la Asamblea General sobre el genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza. Ante la creciente complejidad de los ataques israelíes en Gaza, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, hizo un llamado a reconocer a Palestina como un Estado en la Asamblea General de la ONU. Además, reiteró que poner fin al genocidio contra el pueblo gazatí es una urgencia global y subrayó la necesidad de respetar la soberanía tanto de Palestina como de Israel.

El debate en la Asamblea General, que contará con la participación de líderes mundiales entre el 23 y el 29 de septiembre, representa una oportunidad para discutir estrategias concretas hacia una solución basada en la coexistencia de dos Estados. Según Guterres, esta es la única vía para alcanzar una paz duradera en la región.

Según Telesur, Guterres destacó que el reconocimiento de Palestina como un Estado soberano es un paso clave, y que el respaldo de los 150 jefes de Estado y de Gobierno convocados a la Asamblea General podría ser un avance significativo en ese sentido.

La ONU ha promovido esta postura en diferentes foros diplomáticos con el objetivo de frenar la violencia, que según denuncias internacionales, forma parte de una estrategia israelí para reconfigurar el mapa político del territorio. Sin embargo, Guterres reconoció que, en el contexto actual, esa posibilidad parece cada vez más lejana debido al aumento de los ataques y las víctimas civiles. "Parece que Israel está decidido a llegar hasta el final", indicó, refiriéndose a la falta de voluntad para negociar un alto el fuego o liberar a los rehenes.

Además de la situación en Medio Oriente, Guterres destacó que la Asamblea General será crucial para abordar otros desafíos globales, como las divisiones geopolíticas, la impunidad, la regulación de la inteligencia artificial y la acción climática. Estos temas, dijo, están siendo afectados por "los excesos humanos y la irresponsabilidad de los gobiernos".

"Es momento de ponernos serios", concluyó el secretario general, haciendo un llamado directo a la comunidad internacional para actuar con firmeza y responsabilidad ante los conflictos que amenazan la estabilidad global.