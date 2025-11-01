Grupo de ataque del Gerald R. Ford se reagrupará para dirigirse al Comando Sur

El portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford (CVN-78) se mantiene sin escolta visible en el Mediterráneo central desde este 1 de noviembre, una situación poco común que, según analistas navales, respondería a una decisión táctica planificada para facilitar operaciones de reabastecimiento cercanas.

De acuerdo con reportes militares, el buque logístico USNS Supply (T-AOE 6) se encuentra navegando a toda velocidad para reunirse con el destructor USS Bainbridge (DDG-96), que ha estado operando en las cercanías del portaaviones.

La prioridad inmediata sería abastecer completamente al Bainbridge antes de una travesía prolongada, en lo que se conoce como una operación de reabastecimiento en el mar (Unrep, por sus siglas en inglés).

Una vez completado el proceso, se espera que el grupo de ataque del Gerald R. Ford (CSG 12) se reagrupe y avance hacia el oeste para unirse al USS Winston S. Churchill y al USS Mahan, ambos ubicados en la Estación Naval de Rota, en España. El Mahan arribó este viernes, mientras que el Churchill se trasladó al muelle de reabastecimiento, lo que sugiere que la flota se prepara para una nueva fase operativa.

Fuentes especializadas prevén que el grupo de ataque se reagrupe al oeste del estrecho de Gibraltar (Strog) antes de iniciar su tránsito por el Atlántico hacia el Comando Sur (Southcom), que cubre las operaciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

Hace una semana, el USS Gerald R. Ford se había desplegado hacia el mar Caribe. Días atrás, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó el envío del portaaviones junto a su grupo de ataque bajo el mando del Comando Sur, con la misión de “apoyar la directiva presidencial de combatir y desmantelar organizaciones criminales transnacionales”.

Todo esto se produce en medio del aumento de las tensiones con Venezuela, tras una serie de operaciones militares estadounidenses que han dejado varias embarcaciones destruidas y numerosas muertes.