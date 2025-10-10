Grenell sangra por la herida: “El Premio Nobel murió hace años”

"El Premio Nobel murió hace años", afirmó este viernes en su red social X, Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump a Venezuela y cercano a Nicolás Maduro, tras conocer que el Comité Nobel noruego galardonó a María Corina Machado con el Nobel de la Paz.

La frase de Grenell cuestiona la imparcialidad del premio entregado en Oslo, Noruega, e intenta restar méritos a la líder de la oposición venezolana.

Nina Græger, directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), afirmó que el Premio Nobel de la Paz otorgado a Machado es “ante todo, un premio a la democracia”.

Las investigaciones demuestran que la democracia es una condición fundamental para la paz. "En un momento en que el autoritarismo está en auge en todo el mundo, este premio destaca la valentía de quienes defienden la libertad con votos, no con balas”, declaró Græger a CNN.

Elogió el “valiente compromiso de Machado con unas elecciones libres y justas y un Gobierno responsable en Venezuela, que refleja la creencia de que la paz duradera se construye sobre los cimientos de la democracia”.