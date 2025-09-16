Grenell defiende la vía diplomática con Maduro pese a tensión militar en el Caribe

Richard Grenell, enviado especial del presidente de EE. UU., Donald Trump, abogó este martes por mantener el diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro, en medio de la creciente fricción entre Washington y Caracas tras el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.

Siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver a Nicolás Maduro. Me he sentado frente a él. He expresado la postura de ‘América Primero’. Entiendo lo que quiere. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra”, declaró Grenell durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (Cpac), que por primera vez se celebra en Paraguay.

El funcionario recordó su visita a Caracas a finales de enero, donde se reunió con el líder chavista para buscar un acuerdo que permita la repatriación de migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos. “Como diplomático, siempre quiero hablar”, insistió.

Grenell explicó que todo presidente estadounidense escucha “dos voces”: la del Pentágono, “listo para la guerra”, y la del Departamento de Estado, que apuesta por “maniobras gubernamentales” como sanciones, aislamiento o aranceles. “Hay un montón de herramientas que el Gobierno estadounidense puede usar desde el lado pacífico antes de que tengamos que transferir el expediente a quienes están listos y equipados para ir a la guerra”, apuntó, citado por AlbertoNews.

Estados Unidos mantiene cerca de las costas venezolanas ocho buques militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear, dentro de una operación que, según Washington, busca combatir el narcotráfico. Caracas, en cambio, considera el despliegue un intento de promover un “cambio de régimen” en el país.