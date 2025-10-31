Gobierno de Trump reduce a siete mil 500 número de refugiados que recibirá por año fiscal

La administración Trump limitó a siete mil 500 personas el número de refugiados que admitirá, en su mayoría, sudafricanos blancos. Así lo dieron a conocer el jueves en un aviso en el Registro Federal.

La cifra supone una drástica disminución con respecto al límite máximo del año pasado establecido por la administración Biden de 125 mil personas, reseñó Univisión.

Esta sería la mayor caída en la historia, luego de una tradición en la que Estados Unidos permitió la entrada a cientos de miles de personas que huían de la guerra y la persecución en todo el mundo.

El memorándum solo decía que la admisión de siete mil 500 refugiados durante el año fiscal 2026 estaba "justificada por motivos humanitarios o por el interés nacional".

La reducción del límite supone otro golpe para este programa de larga trayectoria que, hasta hace poco, contaba con el apoyo de demócratas y republicanos.

Trump suspendió el programa en su primer día en el cargo y, desde entonces, solo han entrado en el país un puñado de refugiados, en su mayoría sudafricanos blancos. También se ha admitido a algunos refugiados en el marco de un proceso judicial que pretende permitir la entrada a los refugiados que se encontraban en el extranjero y en proceso de llegar a Estados Unidos cuando se suspendió el programa.

En todo el país, los grupos que trabajan para ayudar a reasentar a los refugiados recién llegados han tenido que despedir a personal, ya que el número de personas que llegan en el marco del programa de larga data se ha desplomado.

El gobierno de Trump hizo una excepción a la suspensión de refugios, y anunció el programa para los afrikaners en febrero, alegando que los granjeros sudafricanos blancos sufren discriminación y violencia en su país. El Gobierno sudafricano niega rotundamente esta caracterización.

"El programa de refugiados es un trato preferencial hacia los afrikáners en Sudáfrica para que vayan a Estados Unidos", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamola, en agosto. "Y ya saben, con nuestra historia (...) el trato preferencial hacia un grupo privilegiado en particular, los afrikáners, que no están huyendo de ningún genocidio en este país, es definitivamente apartheid 2.0", añadió.

Estos ciudadanos blancos son una minoría en Sudáfrica, pero disfrutan de un estándar de vida más alto que la mayoría negra, son dueños de dos terceras partes de las tierras cultivables y tienen ingresos casi tres veces más altos que el resto de la población.