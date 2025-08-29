Gobierno de Trump prepara operativo migratorio de gran escala en Chicago

El Gobierno del presidente Donald Trump se encuentra preparando una operación de control migratorio de gran magnitud en Chicago para la próxima semana, según fuentes familiarizadas con los planes, en un nuevo enfrentamiento entre la administración federal y la ciudad gobernada por demócratas.

Trump y sus asesores han criticado en varias ocasiones las políticas de Chicago que limitan la cooperación entre las autoridades locales y los organismos federales de inmigración. La ciudad experimentó un aumento de migrantes durante la gestión de Biden, impulsado por los incrementos en la frontera sur y la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de trasladar migrantes a ciudades con gobiernos demócratas, reseñó CNN.

Chicago ya fue uno de los primeros objetivos de operativos de control migratorio cuando Trump asumió la presidencia en enero. En el pasado, la administración federal demandó a la ciudad por sus políticas de santuario, aunque el caso fue desestimado por un juez que determinó que el Gobierno no tenía legitimidad legal para presentar la demanda, y un intento de retener fondos federales también fue bloqueado judicialmente.

Las operaciones previstas esta vez serán de mayor escala, involucrando personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y posiblemente otras agencias federales. La Guardia Nacional podría intervenir para apoyo de seguridad si es necesario, similar a lo ocurrido en Los Ángeles durante protestas recientes.

Los preparativos ya incluyen el envío de vehículos blindados y el aumento de agentes federales, con miras a que la operación comience el viernes 5 de septiembre, aunque la planificación aún no está completamente definida.

Funcionarios de la Casa Blanca aclararon que este operativo migratorio es independiente de la propuesta del presidente para desplegar fuerzas federales y la Guardia Nacional en Chicago para enfrentar la delincuencia general, similar a la iniciativa en Washington, que ha derivado en un aumento de arrestos vinculados a inmigración.