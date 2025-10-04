Gobierno de Petro impulsa firmas para una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, hizo un llamado este viernes a la ciudadanía para ponerse en “modo constituyente” y sumar 2.5 millones de firmas que respalden la creación de una Asamblea Nacional Constituyente.

El anuncio lo realizó en un acto masivo en la plaza Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde explicó que la propuesta será presentada en 2026, quedando en manos del próximo Congreso su discusión y aprobación. Según Petro, el parlamento venidero debe estar conformado por líderes comunitarios y no por políticos “corruptos”.

Dentro de las transformaciones que el Gobierno pretende incluir se encuentran la reforma agraria, políticas contra la crisis climática, la preservación de la selva, el acceso a tierras para campesinos y la posibilidad de que los trabajadores participen en las ganancias empresariales.

El mandatario también confirmó que será candidato en las elecciones de la eventual Constituyente y aseguró que, en 2026, las fuerzas progresistas se impondrán en las urnas, tanto en la elección presidencial como en la legislativa.