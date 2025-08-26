Gobierno de Petro confirma 38 colombianos detenidos en Venezuela sin acceso consular

El gobierno colombiano informó que 38 ciudadanos de nacionalidad colombiana permanecen detenidos en Venezuela bajo condiciones que podrían calificarse como arbitrarias, sin que las autoridades del país vecino proporcionen información sobre su situación legal ni permitan la asistencia consular correspondiente.

La información fue revelada a través de una respuesta oficial de la Cancillería de Colombia a un pedido de información pública presentado por el abogado Andrés Soto. En el documento, la entidad detalla que entre los detenidos hay 35 hombres y 3 mujeres, pero no se precisan los motivos de la detención ni los cargos que se les imputan.

Según el comunicado, las autoridades venezolanas no han informado sobre los tribunales que llevan los casos, el lugar exacto de reclusión ni la fecha de captura de los colombianos. Además, se destaca que no se ha autorizado la asistencia consular, un derecho fundamental para cualquier ciudadano que se encuentre en detención en el extranjero, lo que impide a Colombia brindar apoyo legal y consular a sus nacionales.

Este caso se suma a las crecientes tensiones diplomáticas entre Bogotá y Caracas, donde organizaciones de derechos humanos han denunciado en múltiples ocasiones la existencia de detenciones arbitrarias y la falta de transparencia en los procesos judiciales contra ciudadanos extranjeros.

El gobierno colombiano subrayó la preocupación por la seguridad y los derechos de sus ciudadanos y reiteró su disposición a utilizar todos los canales diplomáticos y legales disponibles para garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los colombianos detenidos en Venezuela. Asimismo, solicitó a las autoridades venezolanas información detallada y la autorización inmediata de asistencia consular, en cumplimiento de los tratados internacionales sobre protección de ciudadanos en el extranjero.

Hasta la fecha, no se ha recibido una respuesta formal por parte de la administración de Nicolás Maduro, dejando a los familiares y abogados de los detenidos en incertidumbre sobre el paradero y las condiciones legales de los connacionales afectados.