Gobernadora de Puerto Rico sobre Maduro: "Lo entregaría a agencias federales y cobraría la recompensa”

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, hizo mención del presidente Nicolás Maduro y aseguró que, si tuviese la oportunidad, ella misma lo entregaría a Estados Unidos para cobrar la recompensa de $50 millones.

"Lo entregaría a las agencias federales y cobraría el reward (recompensa) de 50 millones de dólares. Así de sencillo", declaró González en una entrevista con la emisora WKAQ 580.

Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE. UU., ha sido escenario de maniobras militares estadounidenses durante el despliegue en el Caribe por las tensiones con Venezuela, reseñó El Nacional.

Desde el inicio del despliegue, González se ha referido varias veces a Maduro calificándolo como "líder del cartel de Venezuela" y de "pandillero que utiliza la violencia como mecanismo de expresión y para infundir miedo".

La gobernadora también ha respaldado firmemente la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico en la región y ha dado la bienvenida a las maniobras militares y al despliegue de aviones F-35 en la isla.

Maduro, por su parte, ha respondido a las declaraciones de la gobernadora. El 9 de septiembre, la exhortó a "liderar personalmente" una posible "invasión" contra su país.

"La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: 'si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera'", indicó el dirigente oficialista.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos han escalado tras el aumento del despliegue militar estadounidense en la región, enfocado en el Cartel de los Soles, que según la Casa Blanca, es liderado por Maduro. Las diferencias han crecido luego de que Washington hundiera cuatro embarcaciones ligadas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas.