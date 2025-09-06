Gaza cumple 700 días bajo ataque, Israel derrumba un nuevo edificio

Han transcurrido 700 días desde que se inició el conflicto entre Israel y Hamás, organización armada palestina, el pasado 7 de octubre de 2023. Más de 64 mil 200 muertos han dejado desde esa fecha los constantes ataques del ejército del país hebreo en la Franja de Gaza.

Ese 7 de octubre de 2023, el grupo paramilitar inició las hostilidades contra los israelíes, que dejaron saldo de 1.200 muertos y 251 secuestrados.

De acuerdo con el reporte de El País, familiares de los rehenes de Israel han reclamado la liberación de 48 cautivos; de ellos, se estima que unos 20 continúan con vida.

En el espacio conocido como Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, grupos activistas desplegaron un SOS gigante en el suelo, junto a un reloj de arena que ilustra cómo se le va el tiempo al gobierno israelí para lograr sacar con vida a los secuestrados.

En medio del conflicto, Israel derribó otro edificio en Gaza, el segundo en menos de una semana. Según las autoridades hebreas, Hamás instaló en ese rascacielos equipos de inteligencia para monitorear a sus tropas.

El gobierno israelí alegó además que el derrumbe de la edificación buscaba mitigar los daños a civiles.

Noticias Caracol informó también que habitantes del edificio tuvieron 15 minutos para evacuar.

Las negociaciones de un eventual acuerdo de paz entre Israel y Hamás se han mantenido estancadas, mientras que la población gazatí sufre entre la hambruna y la muerte de más habitantes en los constantes bombardeos del ejército israelí en el enclave.