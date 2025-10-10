Fuerzas estadounidenses documentan ejercicios en el Caribe y reafirman presencia en la zona

El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Southcom) publicó este viernes una serie de imágenes que muestran operaciones encubiertas en el mar Caribe, donde se ha observado un notable aumento de la actividad militar durante los últimos días.

Las fotografías, difundidas a través de la cuenta oficial del Southcom, presentan a infantes de marina realizando maniobras con embarcaciones de baja visibilidad, diseñadas para actuar con sigilo en aguas internacionales.

Acompañadas del mensaje “no pueden vernos, pero nosotros sí los vemos”, las publicaciones destacan que las operaciones forman parte de la misión del Comando Sur, bajo directrices del Departamento de Guerra estadounidense y en concordancia con las prioridades del presidente Donald Trump.

De acuerdo con El Nacional, además de las acciones marítimas, el Pentágono compartió videos de ejercicios aéreos con aviones de combate equipados con misiles y prácticas de artillería pesada.

Estas maniobras, según el comunicado, buscan fortalecer las capacidades tácticas y la preparación de las fuerzas estadounidenses en la región, considerada de alta importancia estratégica.

El despliegue ha reavivado la tensión diplomática con Venezuela. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció que los sistemas de vigilancia del país detectaron aeronaves militares estadounidenses a unos 75 kilómetros del territorio nacional. “El hecho fue comprobado y verificado”, afirmó el funcionario, quien calificó la acción como un “acto de acoso” por parte de Washington.

Con estas operaciones, Estados Unidos reafirma su dominio tecnológico y militar en el Caribe, en un contexto de creciente fricción política y geoestratégica en la región.