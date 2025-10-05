Francia dota a Guyana de radares y aviones en medio de tensiones con Venezuela

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, anunció que su país recibirá asistencia tecnológica y militar de Francia, incluyendo sistemas de radar para la vigilancia terrestre y marítima, en el marco de un plan de cooperación destinado a fortalecer la defensa ante posibles riesgos derivados de la situación política y militar en Venezuela.

El anuncio se produjo durante la inauguración de la nueva embajada de Francia en Georgetown, donde Ali destacó la importancia de esta alianza estratégica. “Estamos fortaleciendo nuestras capacidades de vigilancia y respuesta ante cualquier amenaza que pueda surgir en la región”, señaló el mandatario guyanés.

Por su parte, Cédric Perrin, presidente del Comité de Asuntos Extranjeros, Defensa y Fuerzas Armadas del Senado francés, informó que el gobierno francés adquirió cinco aeronaves Dassault Falcon LXS Albatros, diseñadas para tareas de patrullaje marítimo y reconocimiento aéreo, que serán parte del apoyo a Guyana.

Según la Dirección General de Armamentos de Francia (DGA), estas aeronaves forman parte del Programa de Vigilancia Marítima e Intervención Aérea, destinado a renovar la flota francesa y ampliar su capacidad operativa en el Caribe y América del Sur.

Ali adelantó que su administración también planea incorporar en 2026 una embarcación de vigilancia de fabricación francesa, que reforzará las operaciones de la Fuerza de Defensa de Guyana en la protección de su zona económica exclusiva, especialmente frente a delitos como la pesca ilegal o el tráfico transnacional.

Perrin subrayó que la cooperación con Guyana permitirá desarrollar mecanismos conjuntos de intercambio de inteligencia y vigilancia integrada, asegurando que los nuevos equipos puedan interoperar con los sistemas franceses. “Este es solo el comienzo de una colaboración más profunda en materia de seguridad y defensa regional”, afirmó.