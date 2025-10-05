Fotos: Zelenski muestra la destrucción del ataque ruso y pide a EEUU y Europa frenar ya a Putin

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció hoy un nuevo ataque conjunto masivo por parte de Rusia, que utilizó "más de 50 misiles y unos 500 drones" en un solo asalto nocturno.

Y ha mostrado en una secuencia de imágenes impactantes que dejó la ofensiva rusa.

El ataque, que incluyó misiles de crucero, misiles Shahed y misiles Kinzhal, tuvo como blanco nueve regiones del país.

Zelenski confirmó que las regiones de Lviv, Ivano-Frankovsk, Zaporiyia, Chernihiv, Sumy, Járkov, Jersón, Odesa y Kirovogrado fueron impactadas. El balance preliminar de víctimas es de cinco personas fallecidas y alrededor de diez heridas. El mandatario expresó su más sentido pésame a los familiares de los fallecidos.

El presidente señaló que Rusia atacó nuevamente "nuestra infraestructura, todo lo que garantiza la vida normal de nuestra gente". Las labores de rescate y recuperación continúan, y Zelenski está recibiendo informes constantes de ministros y administradores regionales sobre la gestión de la crisis.

Last night, Ukraine once again came under a combined Russian attack – more than 50 missiles and about 500 attack drones. The Russians struck with cruise missiles, “shaheds” and Kinzhals among other things. The Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv,… pic.twitter.com/lcRrBTqXF1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2025



Ante la magnitud del ataque, Zelenski reiteró su llamado urgente a la comunidad internacional. El líder ucraniano exigió una mayor protección y una implementación más rápida de todos los acuerdos de defensa, especialmente en materia de defensa aérea, para lograr que el "terror aéreo no tenga sentido".

Zelenski concluyó su mensaje con una petición directa a sus aliados occidentales: “Un alto el fuego unilateral en el cielo es posible, y es precisamente eso lo que podría abrir el camino a una verdadera diplomacia. Estados Unidos y Europa deben actuar para detener a Putin”.