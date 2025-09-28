Flotilla Sumud entra en "zona de alto riesgo" en su avance a Gaza

La flotilla Global Sumud, que navega a través del Mediterráneo hacia la Franja de Gaza con cargamentos de ayuda humanitaria, ha confirmado este domingo que su flota ha alcanzado las 44 embarcaciones y se encuentra a 366 millas náuticas (aproximadamente 678 kilómetros) del territorio palestino.

Actualización de misión: 366 millas náuticas hasta Gaza. ¡La Global Sumud Flotilla crece! Los buques insignia, el ‘Ohwayla’ y el ‘All in’, están ya a tan solo 366 millas náuticas de Gaza y se espera su llegada en tres o cuatro días, según ha informado la flotilla en su canal de Telegram.

Después de la incorporación de dos nuevos barcos, la flotilla ahora cuenta con 44 embarcaciones. “La flotilla entrará en la zona de alto riesgo en solo dos días. Nuestra determinación es absoluta, pero este es el momento en el que vuestra vigilancia y solidaridad globales son más necesarias”, ha advertido refiriéndose a posibles intervenciones militares israelíes como en ocasiones anteriores. “Únete a nosotros. Paremos el genocidio. Mantened vuestros ojos en Gaza”, concluyó el comunicado.

La Global Sumud Flotilla, compuesta por 44 embarcaciones de 40 países, zarpó desde Barcelona en junio con la meta de entregar asistencia humanitaria a Gaza, actualmente bajo ataque militar israelí.

En el pasado, intentos similares de entregar ayuda a Gaza han sido interceptados por fuerzas militares israelíes en aguas internacionales, resultando en la detención de los barcos y la deportación de los activistas.

Recientemente, la flotilla ha reportado varios ataques y ha señalado directamente a Israel, lo que ha llevado a Italia, España y Grecia a anunciar el envío de embarcaciones militares de escolta para proteger la misión.