Fiscalía pide pena de muerte contra Tyler Robinson, sospechoso en el asesinato de Charlie Kirk

Los fiscales del condado de Utah presentaron el martes cargos de homicidio agravado contra Tyler Robinson, de 22 años, acusado de asesinar al reconocido activista político conservador Charlie Kirk durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. La fiscalía anunció que solicitará la pena de muerte.

El homicidio, ocurrido el 10 de septiembre, sacudió a la opinión pública y se suma a una serie de episodios de violencia que han tensado el clima político en Estados Unidos.

A diferencia de una acusación formal, los fiscales presentaron un documento informativo que permite imputar directamente a un sospechoso y exige una audiencia de causa probable, en la que un juez evaluará si las pruebas justifican llevar el caso a juicio, informa CNN.

Según ese documento, la investigación reunió pruebas clave, incluido ADN en el arma utilizada y una confesión enviada por mensaje de texto. Los fiscales sostienen que Robinson atacó deliberadamente a Kirk “por su percepción de las expresiones políticas” del activista.

Aunque no se detalló un móvil concreto, el expediente recoge declaraciones de familiares y del compañero de cuarto del sospechoso. En conversaciones previas al ataque, Robinson habría dicho que Kirk “difunde demasiado odio” y que estaba “harto de su discurso”.

Su madre afirmó que, en el último año, su hijo se inclinó políticamente “más hacia la izquierda” y adoptó posturas “pro-gay y pro-derechos trans”, además de iniciar una relación con su compañero de habitación, una persona transgénero.

Además del cargo de homicidio agravado, Robinson enfrenta seis acusaciones adicionales: dos por obstrucción de la justicia —por ocultar el arma y destruir o deshacerse de la ropa usada en el tiroteo—, una por descarga agravada de arma de fuego, otra por cometer un delito violento en presencia de un menor y dos por manipulación de testigos, al supuestamente ordenar a su compañero de cuarto que borrara mensajes incriminatorios y guardara silencio ante la policía.

La audiencia de causa probable determinará si el caso avanza a juicio, mientras la fiscalía prepara su solicitud de pena capital.