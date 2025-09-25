Fiscalía de EE. UU. acusa a exdirector de FBI por falso testimonio y obstrucción de justicia

El exdirector del Buró Federal de Investigaciones de EE. UU. (FBI, por sus siglas en inglés) James Comey fue acusado por los delitos de falso testimonio y obstrucción de la justicia, informó el jueves el Departamento de Justicia.

La acusación alega que Comey obstruyó una investigación del Congreso sobre la divulgación de información sensible (...) y que incurrió en falso testimonio cuando afirmó que no autorizó a nadie del FBI a ser una fuente anónima. Según la acusación formal, esa declaración era falsa", aseguró el Departamento de Justicia en un comunicado.

La Fiscal General, Pam Bondi sostuvo en una declaración que la acusación demuestra que "nadie está por encima de la ley".

La acusación formal de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de exigir responsabilidad a aquellos que abusan de sus posiciones de poder para engañar al pueblo estadounidense", dijo Bondi en la red social X.

La imputación está relacionada con la participación de Comey en una investigación sobre una supuesta influencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Luego de esos comicios, las autoridades estadounidenses indagaron denuncias de "colusión" entre el presidente Donald Trump y Rusia, basándose en un dosier del exoficial de inteligencia británico Christopher Steele, pero finalmente no encontraron pruebas que respaldaran las afirmaciones.

Una revisión de la CIA concluyó en julio que la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia (ICA) de 2016 sobre la supuesta interferencia rusa en la campaña electoral presidencial de 2016 se llevó a cabo con anomalías, como una participación excesiva de los jefes de agencia, entre ellos el entonces director de la CIA, John Brennan, Comey, y el entonces director de Inteligencia Nacional, James Clapper.

El jueves, Trump celebró la acusación y aseguró que Comey va a ser declarado culpable por su crímenes.

Comey, que fue director del FBI de septiembre de 2013 hasta mayo de 2017, aseguró en un video que no teme a la imputación.

Rusia ha negado reiteradamente las acusaciones estadounidenses de interferencia.