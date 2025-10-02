Fiscal del caso Ojeda apunta contra Cabello: "Hay antecedentes (indicios) de que fue un encargo político"

El Gobierno chileno continúa en investigación por el secuestro y homicidio del militar venezolano Ronald Ojeda. El fiscal regional de la Fiscalía Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público en la Región Metropolitana, Héctor Barros, insistió en que el homicidio constituyó un crimen político que habría sido orquestado por el gobierno de Nicolás Maduro y ejecutado por el Tren de Aragua.

"Tiene una connotación distinta, porque además el perfil de la víctima en este caso es un perfil político, él estaba como refugiado político en Chile, participó en un intento golpista al gobierno de turno en Venezuela, y dos meses antes de ser secuestrado y asesinado, nuevamente había regresado a Venezuela con la finalidad de intentar otro golpe de Estado en contra del gobierno de Nicolás Maduro", indicó Barros en entrevista con 24 Horas este jueves.

El funcionario precisó que "han surgido antecedentes de la propia investigación que van dando cuenta de que esto habría sido un encargo político del gobierno y particularmente que quien habría pagado y encargado este delito concretamente al Tren de Aragua apuntan a Diosdado Cabello".

Aunque reconoció que la Constitución venezolana no contempla la figura de la extradición, subrayó que “también se podría pedir (extradición) respecto de él (Diosdado Cabello), en la medida en que nosotros sigamos avanzando en la investigación, o sea, que los antecedentes que ya tenemos puedan robustecerse un poco más para efecto de llegar a esa situación. Nosotros perseguiremos a quien corresponda y en el país en que esté.

Asimismo, el persecutor comentó que “la verdad que uno pueda decir de la investigación es una, y lo que podemos probar en este momento con los antecedentes, otra”.

Barros detalló que el venezolano Edgar Benítez Rubio, alias “El Fresa”, jugó un papel clave en la logística del Tren de Aragua, apoyando con vehículos utilizados en secuestros.

El fiscal enfatizó que existen evidencias que vinculan directamente a Cabello con el crimen, aunque aún se requiere un estándar probatorio superior para formalizar cargos. “Si tengo dudas si es un crimen político o no, jamás. Aquí hay antecedentes claros que apuntan hacia Diosdado Cabello”, afirmó.

Finalmente, remarcó que el asesinato de Ojeda tiene características inéditas en Chile: los secuestradores se hicieron pasar por funcionarios de la PDI, nunca pidieron rescate y la víctima fue enterrada bajo cemento, un patrón que confirma —según el Ministerio Público— la motivación política detrás del crimen.