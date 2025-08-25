Fiscal de EE.UU. reveló que investigan “puentes aéreos” de narcotráfico en Venezuela

Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, reveló este lunes en una rueda de prensa que el Departamento de Justicia investiga presuntos puentes aéreos empleados por el narcotráfico para el envío de drogas a Norteamérica desde Venezuela.

En su alocución, dedicada al caso de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa, Bondi explicó que el término describe las rutas aéreas empleadas para movilizar cargamentos de estupefacientes.

“Pagan a funcionarios del gobierno, a la gente y a agentes del orden en sus países para que los dejen volar sin ser detectados”, señaló.

La funcionaria aseguró que esas operaciones están siendo investigadas en varias naciones, con el objetivo de desmantelar las redes que permiten el tráfico ilícito. Subrayó que la condena contra Zambada representa un paso más en la estrategia de Washington contra el crimen organizado transnacional.

“La condena de hoy es el último logro en la lucha de Estados Unidos contra los cárteles letales y las organizaciones criminales transnacionales. Bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Estado designó al Cártel de Sinaloa, junto con otros cinco cárteles, la MS13 y el Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras debido a la grave amenaza que representan para nuestra seguridad nacional”, afirmó.

Bondi advirtió que la ofensiva continuará y aseguró que la meta es encarcelar en Estados Unidos a los máximos líderes del narcotráfico. “Aún no hemos terminado. Seguiremos luchando hasta que todos los jefes de los cárteles estén tras las rejas, en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses de por vida”, concluyó.

Esta no es la primera vez que Estados Unidos señala que en Venezuela estarían en funcionamiento estos "puentes aéreos" para el narcotráfico. El pasado viernes 15 de agosto, Bondi aseguró en una entrevista que “hay un puente aéreo donde Venezuela paga para tener libre acceso al espacio aéreo y sin ser detectado en Honduras, Guatemala y México”.

Se trata de otra acusación del Gobierno estadounidense contra Venezuela, que en los últimos días arremetió contra Maduro, al duplicar la recompensa por información que conduzca a su arresto, elevándola a $50 millones.

Bondi lo acusó la semana pasada de utilizar miembros de cárteles para traer “drogas mortales y violencia a nuestro país”, un anuncio que tanto el Gobierno venezolano como varias instituciones del país rechazaron.