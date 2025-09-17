FED se encamina a su primer recorte de tasas en 2025: ¿cómo afectaría al dólar?

La Reserva Federal de Estados Unidos anunciará esta tarde su nueva decisión de política monetaria y el mercado da por hecho que será el primer recorte de tasas de 2025.

De acuerdo con datos relevados por Bloomberg, los precios de los contratos financieros asignan más de un 95% de probabilidades a una rebaja de 25 puntos básicos, lo que llevaría la tasa de referencia al rango de 4% a 4,25%.

El mercado asigna 96% de probabilidad a un recorte de 25 puntos y solo 4% a un recorte de 50 puntos, escenario que el Comité Federal de Mercado Abierto (Fomc, en inglés) podría considerar si quisiera adelantarse al enfriamiento del empleo —el desempleo está en 4,3%— y a la moderación parcial de la inflación”, explicó la firma Aurum Valores.

Las expectativas de los inversores se reflejan en instrumentos como los futuros de Fed Funds, swaps OIS y opciones, que permiten inferir los movimientos que se prevén para la tasa de referencia.

Con el recorte de 25 puntos ya descontado por los analistas, la atención se centra en las palabras que pronunciará el presidente de la Fed, Jerome Powell, tras la decisión del FOMC, así como en las proyecciones que el organismo publique. “La atención global estará puesta en la Fed, en la decisión, en el discurso de Powell y en las proyecciones que marcarán el rumbo de la divisa”, señaló Ricardo Bustamante, subgerente de estudios del bróker chileno Capitaria.

La consultora argentina Delphos Investment coincide en que el consenso de mercado apunta a una baja de 25 puntos y anticipa un cambio de tono en las declaraciones de Powell, en línea con la nueva fase de la política monetaria.

La Fed inició su ciclo de recortes el 18 de septiembre de 2024, cuando redujo la tasa desde el rango de 5,25%-5,50% a 4,75%-5%. Luego aplicó rebajas de 25 puntos en las reuniones del 7 de noviembre y del 18 de diciembre de ese año. En 2025, las cinco reuniones previas se mantuvieron sin cambios, por lo que se espera que la de hoy marque el retorno a los ajustes a la baja.

Además, un eventual recorte de las tasas de interés por parte de la FED, añade Bloomberg, podría reducir los rendimientos reales y debilitar al dólar. De acuerdo con analistas, esta situación puede representar dos impulsos significativos para Bitcoin.

Una baja de tasas por parte de la Reserva Federal suele tener históricamente un impacto positivo en el precio de bitcoin y otros activos, ya que implica una expansión de la liquidez en los mercados y puede ser señal de debilitamiento del valor del dólar, destaca el portal de noticias.