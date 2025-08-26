Expresidente de Honduras condena bloqueo militar de EE. UU. a Venezuela

El líder del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras, el expresidente Manuel Zelaya, condenó el cerco militar de EE. UU. a Venezuela, que -según denunció- viola la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Como fundador de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), denuncio enérgicamente el bloqueo militar de EE. UU. contra la hermana República de Venezuela, que destruye la Carta de las Naciones Unidas y, con ello, el derecho internacional", afirmó Zelaya en su perfil en la red social X.

En su declaración, el exmandatario subrayó que la agresiva política de EE. UU. atenta también contra la soberanía de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe.

Guardar silencio ante esta agresión también constituye un crimen de lesa patria y un acto de cobardía imperdonable al no defender la verdad y la justicia internacional", subrayó Zelaya, esposo de la presidenta de la nación hondureña, Xiomara Castro.

En ese sentido preguntó: "¿Para qué sirven las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad si no pueden hacer prevalecer la paz ni garantizar los derechos de las naciones que la integran?".

En su mensaje, el exgobernante (2006-2009) calificó de absolutamente falso que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pague sobornos a funcionarios del Gobierno de Honduras para permitir el paso de drogas.

El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha sido reconocido incluso por EE. UU. por su combate frontal contra el narcotráfico: con el aumento histórico de decomisos de droga, la destrucción de cultivos y narcolaboratorios, y la entrega a la justicia de reconocidos capos", subrayó.

Mencionó entre estos últimos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien recordó cumple una condena de 45 años de prisión en EE. UU. por haber conformado un cartel que traficó toneladas de droga hacia ese país".