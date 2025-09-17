Expresidente Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro padece cáncer de piel, aunque su vida no corre peligro y ya se le retiraron las lesiones más peligrosas, según informó este miércoles el equipo médico del Hospital DF-Star de Brasilia, donde fue ingresado el martes.

Dos de las lesiones dieron positivo para carcinoma de células escamosas, que no es ni el más bueno ni el más agresivo, pero aun así, es un cáncer de piel", dijo en rueda de prensa el doctor Claudio Biroloni, uno de los médicos que le atendió.

El especialista agregó que las lesiones potencialmente peligrosas ya fueron retiradas, pero dadas las características de la piel del exmandatario, por no haber tomado sol con protección, hay que vigilarlo; de momento no se le suministrará ningún tratamiento.

Según el médico, las lesiones, localizadas en el tórax y en uno de los brazos del expresidente, son "precoces" y "demandan apenas una evaluación periódica".

Lo que él va a tener que hacer es ser evaluado periódicamente para ver si otras lesiones presentan indicios sospechosos", añadió Biroloni.

Bolsonaro fue el domingo al hospital para que le retiraran esas lesiones en la piel, pero el martes volvió con un cuadro de mareos, vómitos y presión arterial baja.

Tras recuperarse a base de hidratación y medicamentos, el líder ultraderechista recibió el alta este miércoles.

La semana pasada, el líder ultraderechista fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por liderar la conspiración golpista tras las elecciones de 2022.

Se espera que ingrese en la cárcel en los próximos meses, aunque sus abogados intentarán que cumpla la condena en su domicilio alegando problemas de salud.