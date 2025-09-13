Explosión de camión cisterna que transportaba gas deja 13 muertos en México

El número de personas muertas por la explosión e incendio de un camión cisterna que transportaba 50.000 litros de gas licuado de petróleo (LP), ocurrida el miércoles pasado, se elevó a 13 este sábado, y permanecen hospitalizadas 40 en el siniestro que incendió 32 vehículos en el Puente de la Concordia, al este de la capital, informó una autoridad de la megalópolis.

Al corte de las 10:00 horas (16:00 GMT del sábado), lamentamos el fallecimiento de dos personas, con lo que suman 13 en total; se reportan 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta", informó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

El conductor del camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo perdió el control del vehículo, que volcó, derramó combustible, explotó y provocó un extenso incendio.

El siniestro generó una onda expansiva de entre 500 y 700 metros, que abarcó a decenas de vehículos de carga, transporte público, automóviles privados y una zona de edificios habitacionales, según la cartera de Gestión de Riesgos de la capital.

La explosión dejó a decenas de personas con quemaduras graves de segundo y tercer grado que fueron hospitalizadas.

Las terribles escenas de la explosión y de las personas quemadas por las llamas, entre ellas niños y mujeres, difundidas por testigos en redes sociales, conmovieron a la opinión pública del país norteamericano.

Alicia Matías, una abuela que salvó la vida de su nieta, murió la noche del viernes.

Las llamas se elevaron a más de 30 metros de altura y el humo alcanzó el tendido de cables de un teleférico urbano que cruza cerca de un importante trébol vial de tres niveles, que fue suspendido de manera provisional.

El Puente de la Concordia es la más importante intersección de varias autopistas en la salida de la capital del país hacia la ciudad de Puebla (oeste), sobre la Calzada Zaragoza, principal vía de acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en una de las zonas más pobladas de la megalópolis.