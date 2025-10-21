Exasesor del Departamento de Defensa cuestiona legalidad de los bombardeos de EE. UU. en el Caribe

Ryan Goodman, exasesor del Departamento de Defensa de Estados Unidos y experto en operaciones antiterroristas, expresó el domingo sus preocupaciones sobre la legalidad de los recientes bombardeos ordenados por el presidente Donald Trump en el Caribe. Según Goodman, estas acciones no tienen fundamento legal, ni dentro del derecho interno de EE. UU. ni en las normas internacionales.

En una entrevista con CNN, Goodman señaló que el uso de bombarderos B-2 en la región y los ataques a tierra podrían considerarse una "violación de la soberanía" de los países afectados. "Cuando se pasa de los mares internacionales a atacar en territorio de un país soberano, se cruza una línea legalmente delicada", explicó.

El analista subrayó que, para que un ataque militar de este tipo sea legítimo, debe cumplir con varios requisitos legales: debe ser una respuesta a un ataque armado, debe ser necesario y proporcional, y debe contar con la autorización del Congreso de EE. UU. Goodman resaltó que en este caso, ninguna de esas condiciones parece cumplirse.

Además, recordó que la Ley de Poderes de Guerra establece un límite temporal para las operaciones militares no autorizadas por el Congreso, y señaló que dichos plazos habrían expirado a principios de noviembre. "Estas acciones podrían estar sujetas a sanciones por homicidio bajo la legislación común, dado que, según informes preliminares, las víctimas eran civiles vinculados al contrabando", añadió.

El exasesor también insistió en que la administración Trump carece de autoridad tanto a nivel nacional como internacional para continuar con estas operaciones militares. Los bombardeos forman parte de una campaña en el Caribe iniciada en septiembre, cuyo objetivo declarado es combatir las redes de narcotráfico.

Desde el inicio de esta operación, las autoridades estadounidenses han confirmado al menos seis ataques “cinéticos letales”, dirigidos principalmente contra lo que Washington considera "organizaciones narcoterroristas". En el más reciente, ocurrido el 17 de octubre, se informó de la muerte de tres personas vinculadas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. El ataque anterior, el 14 de octubre, dejó seis fallecidos.

A pesar de los argumentos de EE. UU. de que estas acciones se han realizado en aguas internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado repetidamente que las operaciones estadounidenses representan una "amenaza directa" a la soberanía de los países de la región. Maduro ha asegurado que las incursiones violan la soberanía regional y calificó la intervención de Washington como una acción agresiva y fuera de lugar.

El debate sobre la legalidad de estos ataques refleja la creciente tensión en la región, donde las implicaciones de las acciones militares de Estados Unidos podrían tener consecuencias tanto legales como diplomáticas, especialmente con la oposición de gobiernos como el de Venezuela.