Exasesor de seguridad de EE. UU.: "Lo que sucede en Venezuela importa para las negociaciones en Europa"

El general retirado Mike Flynn, exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos, advirtió sobre la importancia estratégica de Venezuela en el contexto geopolítico del hemisferio occidental y su impacto a nivel global. Según Flynn, la cercanía del país caribeño a la frontera sur de Estados Unidos convierte sus acontecimientos internos en un asunto de seguridad nacional y estabilidad regional para Washington.

Flynn destacó la creciente influencia de Rusia y China en Venezuela, consolidada mediante instalaciones militares y de inteligencia. Esta presencia, cercana a territorio estadounidense, ofrece ventajas estratégicas que podrían afectar no solo a Latinoamérica, sino también a negociaciones internacionales y a la dinámica de poder global.

El general retirado subrayó además la relevancia de las reservas energéticas venezolanas, cuyo control tiene un impacto directo en los mercados energéticos mundiales y en el equilibrio del poder internacional. A ello se suma la inestabilidad política y económica, que ha provocado flujos migratorios hacia países vecinos, generando retos humanitarios y presiones administrativas en toda la región.

“Lo que ocurre en Venezuela influye directamente en la estabilidad regional, en los intereses de seguridad de Estados Unidos y en los cálculos estratégicos globales”, señaló Flynn, advirtiendo que los efectos del país caribeño incluso repercuten en negociaciones en Europa del Este.

En su análisis, el general enfatizó que la situación venezolana no puede ser considerada un tema aislado, sino un factor central en la geopolítica mundial, donde la interacción de recursos naturales, presencia extranjera y crisis internas determina decisiones estratégicas a nivel internacional.