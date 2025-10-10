Esto dijo Dina Boluarte tras ser destituida por el Congreso de Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se dirigió a la nación después de que el Congreso de Perú aprobara la madrugada de este viernes una moción de vacancia contra ella por permanente incapacidad moral.

Acompañada por el premier Eduardo Arana y todo el gabinete ministerial, Boluarte apareció vestida de blanco en el Palacio de Gobierno.

La ahora exmandataria arrancó su discurso grabado destacando lo que describió como logros de su Gobierno en distintas áreas sociales. "En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos y a luchar por nuestro país", afirmó la política.

Además, repasó las obras y proyectos que se abordaron en diversos sectores y ministerios durante el tiempo que estuvo al frente de la República.

“Como demócrata que soy y como una mujer que viene del Perú profundo que ha sentido en carne propia las carencias y ha podido trabajar por el bienestar de su pueblo”, afirmó antes de presentar “un resumen” de sus casi tres años de administración.

Con tono sereno y palabras medidas, reconoció la decisión parlamentaria y expresó que su prioridad durante su gobierno “fue el bienestar de los peruanos por encima de cualquier interés personal”: “Ante este contexto no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas”, subrayó en su pronunciamiento.

Mientras Boluarte se emitía el último mensaje a la nación, los principales medios de comunicación interrumpieron la transmisión para emitir imágenes del Pleno del Congreso, donde, en paralelo, José Jerí juraba como presidente del Perú de acuerdo con la normativa vigente.

El proceso que condujo a este momento había sumado apoyos de diversas bancadas —Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú, Avanza País, Acción Popular y Somos Perú, entre otras— que sostuvieron el gobierno de Boluarte durante dos años y diez meses.

El detonante que marcó el final del gobierno de Dina Boluarte fue el ataque armado durante un concierto de Agua Marina en Chorrillos, Lima, que dejó cinco heridos, intensificando el reclamo social por la inseguridad y remarcando la incapacidad del Ejecutivo para responder a la crisis.

José Jerí juró la madrugada de este viernes como presidente de la República, en cumplimiento de la sucesión constitucional, luego de que el Pleno del Congreso vacara a Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”.

Tras la aprobación de la vacancia, algunos congresistas impulsaron una moción de censura contra la Mesa Directiva liderada por Jerí, pero esta no obtuvo los votos necesarios para ser admitida a trámite.

Superado este intento de censura, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, dirigió la sesión de investidura y colocó la banda presidencial a José Jerí, quien asumió formalmente la jefatura del Estado. La ceremonia selló la transición de poder y marcó el inicio de una nueva etapa política en medio de una grave crisis institucional.