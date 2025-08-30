Estadounidense demanda a ICE tras arresto en California. "¡Fue por el color de mi piel!"

Javier Ramírez estaba en su negocio de venta de autos en California cuando un grupo de encapuchados, que se identificaron como agentes de ICE, llegaron. Él acepta que sintió miedo al ver a los hombres encapuchados y vistiendo chalecos antibalas. Tuve, tuve mucho miedo porque, pues imagínense la clase de personas que viene enmascaradas y luego todavía con su chaleco antibalas y dices tú: pues no estamos en México, no estamos en guerra. ¿Quién va a estar así? ¿verdad?", cuenta Ramírez, en un reportaje de Univisión. Todo cobró sentido cuando escuchó a uno de ellos gritar en inglés: ‘¡Agárralo, que es mexicano!’. Ramírez asegura que nunca se resistió al arresto y que, pese a alegar que tenía su pasaporte y repetir que había nacido en San Bernardino, California, los hombres ignoraron su identidad. “Lo que hicieron fue por el color de mi piel”, relató.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que Ramírez fue detenido en medio de una operación migratoria y liberado tras confirmarse su ciudadanía. El abogado Michael S. Carrillo dice que los agentes presuntamente entraron al negocio de Javier sin orden de registro.