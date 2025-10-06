Estados Unidos usó tecnología canadiense en operaciones militares contra narcolanchas en el Caribe

Según un informe exclusivo de la organización no gubernamental Project Ploughshares, Estados Unidos utilizó tecnología canadiense en sus recientes ataques contra embarcaciones sospechosas de estar vinculadas al narcotráfico en el Caribe. Estos ataques, que resultaron en la muerte de al menos 21 personas, han generado controversia y cuestionamientos sobre su legalidad y el papel de Canadá en estos incidentes.

El informe, difundido por CBC (Corporación Canadiense de Radiodifusión), sostiene que el ejército estadounidense empleó un sistema de sensores WESCAM MX-Series fabricado por la empresa canadiense L3Harris. Esta tecnología, utilizada en la vigilancia y el rastreo de las embarcaciones sospechosas, fue clave para las operaciones militares llevadas a cabo en la zona, específicamente durante los primeros ataques que fueron revelados al público en septiembre.

El análisis visual de CBC, que comparó los hallazgos del informe con videos previos, manuales de productos y entrevistas con expertos militares, apunta a que la tecnología canadiense jugó un papel fundamental en la ejecución de los ataques, realizados contra embarcaciones que partían desde Venezuela. Aunque L3Harris se negó a hacer comentarios sobre las misiones, el uso de su tecnología para operaciones militares ha levantado preocupaciones sobre la supervisión de los derechos humanos.

Kelsey Gallagher, investigador de Project Ploughshares, expresó su preocupación por el uso de tecnología canadiense en este tipo de misiones, señalando que "es necesario un mayor control en materia de derechos humanos" y añadiendo que "estamos viendo cómo el armamento canadiense está siendo mal utilizado en operaciones de esta naturaleza". La organización también denunció que este tipo de prácticas podría tener implicaciones serias para la reputación de Canadá en el ámbito internacional.

Desde que los ataques comenzaron el mes pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha calificado a las embarcaciones atacadas como "narcoterroristas". Las ofensivas fueron parte de una campaña más amplia contra el narcotráfico en el Caribe, pero también han sido objeto de críticas legales. Expertos internacionales cuestionan si estas acciones violan el derecho internacional humanitario y las leyes marítimas internacionales.

El uso de tecnología canadiense en las operaciones militares de EE. UU. ha generado inquietudes sobre la posible responsabilidad de Canadá en estos ataques. Según Alexander Aviña, profesor asociado de Historia en la Universidad Estatal de Arizona, "los expertos legales internacionales podrían argumentar que Canadá, al proporcionar tecnología para estas misiones, podría ser considerado cómplice de los crímenes de guerra cometidos por la administración Trump en la cuenca del Caribe".

El gobierno de EE. UU., por su parte, ha defendido las operaciones alegando que estas fueron dirigidas contra una organización terrorista, y que las acciones fueron legítimas, actuando en defensa propia y conforme a las leyes internacionales de conflicto armado. Sin embargo, los críticos insisten en que la legalidad de estos ataques sigue siendo un tema muy controvertido.

A medida que los ataques continúan, la comunidad internacional mantiene un atento seguimiento sobre el uso de tecnología extranjera en estas operaciones y el posible impacto en las relaciones diplomáticas entre Canadá y otros países afectados.