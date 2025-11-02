Estados Unidos realizará pruebas nucleares, afirma Trump

Estados Unidos realizará ensayos nucleares para comprobar la funcionalidad de sus arsenales, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

Necesitamos ver cómo funciona. Hablo de las pruebas porque Rusia ha anunciado su intención de realizarlas, Corea del Norte las realiza constantemente. Otros países... Somos el único país que no realiza pruebas. No quiero ser el único país que no las realiza", dijo al canal CBS News.

Según el mandatario estadounidense, Rusia y China supuestamente están realizando pruebas nucleares, pero no hablan de ello, a pesar de que la presentadora de televisión aclaró que Rusia está probando sistemas de lanzamiento, pero no armas nucleares.

Rusia tiene muchas armas nucleares, y China tendrá muchas armas nucleares", agregó.

Sin embargo, enfatizó que Irán no posee actualmente capacidad nuclear.

El 30 de octubre, Trump anunció que ordenó al Pentágono realizar pruebas de armas nucleares "en igualdad de condiciones" con otros países que supuestamente cuentan con programas similares.

El mandatario aseguró que su país posee el mayor arsenal nuclear del mundo, pero que China podría alcanzarlo en cinco años.

Trump agregó que Rusia ocupa el segundo lugar en armas nucleares, y China un "distante" tercer puesto, pero estarán igualados en cinco años.