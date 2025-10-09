Estados Unidos enviará 200 militares para supervisar tregua entre Israel y Hamás

Un grupo de 200 militares de Estados Unidos será enviado a Medio Oriente para vigilar el cumplimiento de la tregua entre Israel y el movimiento palestino Hamás, según informaron funcionarios de Washington este jueves.

La medida se da luego del acuerdo de paz propuesto por el presidente Donald Trump.

"Habrá 200 personas en el terreno, encargadas de supervisar, observar y garantizar que no se registren violaciones", explicó un alto oficial a la prensa.

El contingente estadounidense trabajará junto a militares de Egipto, Catar, Turquía y, posiblemente, Emiratos Árabes Unidos. Otro alto funcionario aclaró que no se contempla el envío de tropas estadounidenses dentro de Gaza.