Estados Unidos anuncia ofensiva para eliminar terrorismo y narcotráfico en el hemisferio occidental

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un contundente comunicado en la red social X en el que reafirma la política de seguridad y antinarcóticos del presidente Donald Trump.

En el mensaje, la administración señaló que procederá a “degradar, desmantelar y eliminar” las organizaciones terroristas extranjeras que representen una amenaza directa a la seguridad nacional.

El pronunciamiento enfatizó un objetivo concreto: “Liberaremos el Hemisferio Occidental del control de los narcoterroristas”. Con esta declaración, Washington deja entrever una postura más agresiva frente al terrorismo y el narcotráfico en la región, anticipando un posible aumento de operaciones y políticas destinadas a grupos señalados como riesgos estratégicos.

Analistas internacionales advierten que este tipo de mensajes reflejan no solo un refuerzo en el combate al "crimen organizado", sino también una señal de la administración estadounidense de que su política exterior en el continente seguirá marcada por la presión contra redes ilícitas.