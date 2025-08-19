Esposa de Nahuel Gallo denuncia ante diputados argentinos la "desaparición forzada" del gendarme en Venezuela

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso argentino abrió este martes sus puertas para recibir los testimonios de los familiares del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, y de otras familias de presos y perseguidos políticos venezolanos que se encuentran en Argentina, reporta Infobae.

La reunión contó con la presencia de diputados de Propuesta Republicana (PRO), La Libertad Avanza (LLA) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aunque se registró la ausencia del resto de los miembros de la comisión, lo que generó el lamento de la presidenta, Sabrina Ajmechet, quien agradeció a los diputados presentes y señaló que "ya estamos acostumbrados" a esta falta de participación.

Ajmechet aprovechó la ocasión para referirse a las elecciones en Venezuela del 28 de julio de 2024, denunciando un "fraude electoral" y destacando que, a pesar de la represión del gobierno de Nicolás Maduro, "la valiente oposición" obtuvo más de siete millones de votos a favor de Edmundo González Urrutia. "Maduro nunca pudo demostrar los votos que dijo tener. Ya había una dictadura en Venezuela, pero la represión fue uno de los hitos más tristes de la historia de América Latina", agregó la legisladora.

El evento se desarrolló en un clima de emoción y consternación, especialmente al escuchar los testimonios de los afectados por la persecución del Ejecutivo venezolano.

La primera en tomar la palabra fue Elisa Trotta, abogada venezolana de derechos humanos y fundadora del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Remarcó la valentía de los venezolanos que, el 28 de julio, "salieron masivamente a las calles exigiendo el fin de la tiranía", destacando que más de 900 personas han sufrido torturas y que el número de detenciones y muertes sigue en aumento bajo la administración chavista.

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, relató la angustia de su búsqueda durante cinco meses en Venezuela. Fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en la frontera con Colombia y, desde entonces, su familia ha luchado por obtener información sobre su paradero, sin recibir respuestas de las autoridades venezolanas ni de tribunales locales e internacionales.

Gómez denunció públicamente la "desaparición forzada" de su esposo y recordó que, pese a las gestiones internacionales, aún no se sabe nada de su situación. "Hace ocho meses que Nahuel no se puede reencontrar con Víctor (el hijo de ambos)", dijo, visiblemente emocionada.

Carlos Brach, periodista y defensor de derechos humanos, también compartió su testimonio sobre las amenazas y la persecución sufrida por profesionales de las comunicaciones en Venezuela, relatando cómo tuvo que exiliarse tras ser víctima del gobierno.

A su testimonio se sumaron los relatos de otros defensores, como Gabriela Hernández, hija de la defensora de derechos humanos Nélida Sánchez, detenida en agosto de 2024, y Elimar Díaz García, exdiputada venezolana perseguida políticamente, quien pidió a la comunidad internacional que no permita la normalización de estas violaciones.

Por último, Andrés Eduardo Guanipa Figueredo, hijo de Pedro Guanipa y sobrino de Juan Pablo Guanipa, ambos detenidos en Venezuela por razones políticas, demandó que estos casos se conozcan y denuncien para evitar que más familias sufran lo mismo.