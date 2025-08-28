España exige a Venezuela la liberación de los españoles detenidos desde 2024

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación convocó este jueves a la embajadora de Venezuela en España, Gladys Gutiérrez Alvarado, para solicitar "enérgicamente" la liberación de los españoles retenidos en el país caribeño desde mediados de septiembre de 2024.

Desde el ministerio que dirige, José Manuel Albares, se exigió que las autoridades venezolanas cumplan con sus obligaciones bajo el Derecho Internacional y permitan que España ejerza la protección consular sobre todos sus nacionales. Hasta ahora, el cónsul no ha podido visitar a los detenidos.

Los retenidos son Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, de 35. El pasado 14 de septiembre, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, informó que ambos fueron arrestados en Puerto Ayacucho por su presunta participación en un complot de la oposición para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros líderes oficialistas. Caracas aseguró que los detenidos tenían vínculos con el CNI, versión que Madrid ha negado en todo momento.