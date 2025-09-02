Escándalo: Nestlé destituye a su poderoso CEO por romance con una subordinada

Nestlé, la multinacional alimentaria suiza, ha anunciado este lunes la destitución de Laurent Freixe como director ejecutivo con efecto inmediato, tras una investigación sobre una "relación sentimental no revelada con una subordinada directa".

La compañía, conocida por productos icónicos como las cápsulas de café Nespresso y las barritas de chocolate KitKat, indicó que la decisión se tomó conforme a su código de conducta empresarial. "La salida de Laurent Freixe se produce tras una investigación que se llevó a cabo bajo el liderazgo del presidente Paul Bulcke y del director independiente principal Pablo Isla, con el apoyo de un asesor externo", señaló la empresa en un comunicado oficial.

En respuesta a esta situación, Philipp Navratil, el director ejecutivo de Nespresso, ha sido nombrado para ocupar el puesto de Freixe por parte de la junta directiva de Nestlé.

El presidente Bulcke destacó la importancia de mantener los valores y la gobernanza en la empresa: "Era una decisión necesaria. Los valores y la gobernanza de Nestlé son los sólidos cimientos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio", afirmó en su declaración.

