"Es una alborotadora. Debería ir al médico": Arremete Trump contra Thunberg por la flotilla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra la activista climática Greta Thunberg, a quien calificó de "alborotadora" tras su participación en la flotilla humanitaria detenida por la Armada israelí mientras navegaba hacia la Franja de Gaza.

Ella es solo una alborotadora, ¿sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico", declaró Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, publicó Swissinfo.

"Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora", añadió el mandatario.

Thunberg llegó este lunes al aeropuerto de Atenas tras ser deportada de Israel junto a 135 miembros de la Global Sumud Flotilla, que fueron detenidos mientras intentaban llegar a Gaza.

A su arribo a Grecia, la activista denunció que "Israel está intentando eliminar a una población entera", refiriéndose a los habitantes de Gaza.